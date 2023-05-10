10 травня президент Володимир Зеленський закликав Захід посилити захист українського неба. Водночас повідомив, що нові оборонні рішення партнерів та союзників вже "на робочому рівні".

Про це мовиться у відеозверненні глави держави.

Президент України вже декілька місяців закликає партнерів надати Києву літаки для протистояння Росії. Нині поки лише Словаччина та Польща спорядили радянські винищувачі МІГ-29.

Водночас у вечірньому відеозверненні Зеленський подякував лідерам-партнерам, усім державам-партнерам, кожному і кожній, хто нам допомагає зміцнювати нашу силу та робити українську оборону ще активнішою.

Наш міжнародний блок дуже активно, в деталях працює з партнерами заради нових оборонних пакетів для України. Нові рішення – вже на робочому рівні. Більше захисту для нашого неба, більше можливостей для нашої оборони та руху на землі…”.

Глава держави повідомив, що провів кілька зустрічей, де “все це обговорювали”. Тож українська сторона очікує відповідних кроків від партнерів найближчим часом.

Зауважимо, 10 травня глава Чехії Петр Павел заявив, що країна може надати Україні частину своїх винищувачів L-159 для підтримки запланованого контрнаступу, заявив президент Петр Павел.

Окрім цього, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнає тиску з боку своєї Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирне населення та завдаючи масштабних руйнувань.

Зауважимо, начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов наголосив, що Україні необхідні “сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати ширший спектр завдань, аніж стара радянська техніка, яка є на озброєнні авіації Повітряних Сил”.

Стало відомо, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформації про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.