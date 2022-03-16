Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Відповідна резолюція була внесена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Її підтримали сенатори всіх сторін, закликавши Міжнародний кримінальний суд Гааги та інші країни переслідувати російських військових у будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення в Україну.

“Ми всі у цьому залі об’єднались, щоб сказати, що Володимир Путін не зможе уникнути покарання за звірства, які він вчиняє проти народу України”, – наголосив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер.

Зазначається також, що таке одноголосне підтримання рішення є рідкістю для розділеного Конгресу США.