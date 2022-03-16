Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Відповідна резолюція була внесена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.
Її підтримали сенатори всіх сторін, закликавши Міжнародний кримінальний суд Гааги та інші країни переслідувати російських військових у будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення в Україну.
“Ми всі у цьому залі об’єднались, щоб сказати, що Володимир Путін не зможе уникнути покарання за звірства, які він вчиняє проти народу України”, – наголосив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер.
Зазначається також, що таке одноголосне підтримання рішення є рідкістю для розділеного Конгресу США.
- Нагадаємо, 16 березня Президент України Володимир Зеленський планує виголосити віртуальне звернення до членів Конгресу США. Серед основних тез, котрі оголосить гарант Конституції України – питання щодо закриття неба над Україною.
- Відомо, що 15 березня республіканці Палати представників і Сенату у листі до адміністрації Президента США Джо Байдена закликали надати Україні системи протиповітряної оборони радянського та російського виробництва для захисту від нападу РФ.
- Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден погодив надання Україні “історичних” $13,6 мільярда допомоги.