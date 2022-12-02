Про це він повідомив у своєму дописі в Facebook.
За його словами, озвучені у вечірньому зверненні Зеленського вчорашні рішення РНБО в релігійній сфері “обнадіюють і одночасно насторожують”.
“Обнадіюють, бо РНБО врешті побачила загрозу національній безпеці України у діяльності Російської православної церкви в Україні. Насторожують, бо рішення влади як мінімум уповільнять процес заборони діяльності РПЦ, а максимум служитимуть консервації значення та ролі московської церкви в нашій державі”, — сказав Княжицький.
Нардеп зазначив, що РНБО “доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій”. Відтак зауважив, що відповідний законопроєкт “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій” уже зареєстровано у Верховній Раді України.
“Його підтримали депутати різних фракцій, отже, він може бути ухвалений у найкоротші терміни”, – додав Княжицький.
Він також зазначив, що згідно законопроєкту:
- встановлюються заборона діяльності на території України Російської православної церкви, релігійних організацій (об’єднання), які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації (об’єднання) входять до структури (є частиною) Російської православної церкви, а також релігійних центрів (управління), які входять до складу чи визнають (декларують) у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях Російській православній церкві;
- передбачається, що всі правочини, пов’язані з використанням майна (оренди, найму, лізингу тощо), строк дії яких не закінчився, укладені між резидентами України з відповідною забороненою іноземною релігійною організацією, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є, припиняються достроково;
- встановлюються особливості найменування релігійних організацій, зокрема, можливість релігійної організації використовувати у своїй назві (як повній, так і скороченій), найменуванні слово “православний” або “православна” у відповідних відмінках виключно у випадку, якщо ця релігійна організація у канонічних та організаційних питаннях підлегла Православній Церкві України.
“У цій ситуації рішення доручити уряду розробити новий законопроєкт не можна оцінити інакше, ніж перешкоджання процесу швидкого прийняття рішень у базових інтересах національної безпеки, свободи совісті та віросповідань”, — вважає нардеп Княжицький.
У процесі підготовки законопроєкту 8221 Княжицький звернувся до Держетнополітики з депутатським зверненням про роз’яснення ряду питань щодо діяльності РПЦ в Україні й Статуту про управління УПЦ (МП), який було змінено Собором цього релігійного об’єднання 27 травня цього року: “Відповіді, які я отримав, продемонстрували, що ДЕСС взяло на себе роль «адвоката» московської церкви в Україні – всупереч законодавству і базовим інтересам національної безпеки під час широкомасштабної війни Росії проти України”, — йдеться в повідомленні.
- Президент Україн Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
- Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли “русскій мір”.
- Служба безпеки України завершила обшуки, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Під час обшуків у приміщеннях УПЦ МП було виявлено проросійську літературу, понад 2 млн гривень, понад 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- Працівники Служби безпеки України провели контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського Патріархату. Там правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.
- 27 листопада СБУ прийшла з обшуками до Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Під час обшуків знайдено пропагандистські матеріали, що заперечують існування України та українських народу й мови.
- Служба безпеки України, під час обшуку на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті, виявила велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів.