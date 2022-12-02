Народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Микола Княжицький заявив, що озвучені у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського вчорашні рішення РНБО в релігійній сфері можуть уповільнити процес заборони діяльності РПЦ.

Про це він повідомив у своєму дописі в Facebook.

За його словами, озвучені у вечірньому зверненні Зеленського вчорашні рішення РНБО в релігійній сфері “обнадіюють і одночасно насторожують”.

“Обнадіюють, бо РНБО врешті побачила загрозу національній безпеці України у діяльності Російської православної церкви в Україні. Насторожують, бо рішення влади як мінімум уповільнять процес заборони діяльності РПЦ, а максимум служитимуть консервації значення та ролі московської церкви в нашій державі”, — сказав Княжицький.

Нардеп зазначив, що РНБО “доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій”. Відтак зауважив, що відповідний законопроєкт “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій” уже зареєстровано у Верховній Раді України.

“Його підтримали депутати різних фракцій, отже, він може бути ухвалений у найкоротші терміни”, – додав Княжицький.

Він також зазначив, що згідно законопроєкту:

встановлюються заборона діяльності на території України Російської православної церкви, релігійних організацій (об’єднання), які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації (об’єднання) входять до структури (є частиною) Російської православної церкви, а також релігійних центрів (управління), які входять до складу чи визнають (декларують) у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях Російській православній церкві;

передбачається, що всі правочини, пов’язані з використанням майна (оренди, найму, лізингу тощо), строк дії яких не закінчився, укладені між резидентами України з відповідною забороненою іноземною релігійною організацією, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є, припиняються достроково;

встановлюються особливості найменування релігійних організацій, зокрема, можливість релігійної організації використовувати у своїй назві (як повній, так і скороченій), найменуванні слово “православний” або “православна” у відповідних відмінках виключно у випадку, якщо ця релігійна організація у канонічних та організаційних питаннях підлегла Православній Церкві України.

“У цій ситуації рішення доручити уряду розробити новий законопроєкт не можна оцінити інакше, ніж перешкоджання процесу швидкого прийняття рішень у базових інтересах національної безпеки, свободи совісті та віросповідань”, — вважає нардеп Княжицький.

У процесі підготовки законопроєкту 8221 Княжицький звернувся до Держетнополітики з депутатським зверненням про роз’яснення ряду питань щодо діяльності РПЦ в Україні й Статуту про управління УПЦ (МП), який було змінено Собором цього релігійного об’єднання 27 травня цього року: “Відповіді, які я отримав, продемонстрували, що ДЕСС взяло на себе роль «адвоката» московської церкви в Україні – всупереч законодавству і базовим інтересам національної безпеки під час широкомасштабної війни Росії проти України”, — йдеться в повідомленні.