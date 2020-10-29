Пенсіонер, чоловік судді КСУ, придбав квартиру за майже 13 мільйонів

Сергій Завгородній, чоловік судді Конституційного суду Ірини Завгородньої. яка приймала рішення щодо НАЗК та декриміналізації неправдивого декларування, придбав квартиру за 13 млн в Києві, перебуваючи на пенсії.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Сергій Завгородній, згідно з Держреєстром нерухомості, у липні поточного году придбав 3-кімнатну квартиру в престижному комплексі “Новопечерські липки” (Київ) площею 124 квадратних метри.

Орієнтовна вартість такого помешкання без ремонту – майже 13 мільйонів гривень, з ремонтом — від 14 млн гривень.

У 2018-му Завгородній, згідно з декларацією дружини, придбав за 1,3 млн квартиру в Києві площею 54 квадратних метри. За інформацією Bihus, вона теж знаходиться у тих самих “Новопечерських липках”, але сусідньому будинку.

При цьому дохід Сергія Завгороднього, внесений до декларації дружини, складається з:

пенсії (75 тисяч гривень) від Пенсійного фонду в Москві, оскільки чоловік є громадянином Російської Федерації;

1,8 мільйонів гривень від продажу меншої квартири на Драгомирова;

700 тисяч гривень – від продажу авто.

Заощаджень у Сергія Завгороднього нібито немає, а у його дружини станом на 2019 рік — 120 тисяч доларів та 2,8 млн гривень.

Крім цього Завгородня торік отримала зарплату понад 4 мільйони гривень. Ще майже 3 млн гривень Завгородній нібито подарувала її 81-річна матір.

Інформація про купівлю квартири в Києві мала з’явитися у декларації Ірини Завгородньої наступного року.

Проте 27 жовтня Велика палата Конституційного суду (15 суддів, включаючи Завгородню) своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Раніше НАЗК повідомляло, що Завгородня приймала рішення, маючи конфлікт інтересів. У її декларації за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду на закритому засіданні ухвалила рішення у справі щодо можливої невідповідності Конституції України окремих положень законів України “Про запобігання корупції“, “Про прокуратуру“, “Про Національне антикорупційне бюро України“, “Про Державне бюро розслідувань“, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Перед засіданням він звернувся до правоохоронців

На засіданні Зеленський дав доручення невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді.

28 жовтня на виконання рішення КСУ НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Проте після засідання РНБО Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.