У додатковий тираж книги історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" розміщено рішення Дарницького райсуду Києва про заборону розповсюдження книги за позовом народного депутата від "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука, який раніше був адвокатом Стуса.

Про це повідомила генеральний директор видавництва Vivat Юлія Орлова в Facebook.

“Починаємо відправляти ваші замовлення книги “Справа Василя Стуса”. Цей тираж особливий у всіх сенсах, але прийшла пора розповісти про підготовлений нами з Вахтангом Кіпіані сюрприз. Ми вирішили: документ, так документ, тому на форзацах книги розміщено рішення Дарницького райсуду про заборону книги в першій інстанції, яке може вступити в силу 18 листопада, і передмову упорядника книги Вахтанга Кіпіані”, – написала вона.

Фото: Юлія Орлова / Facebook

Орлова підкреслила, що тираж в такому вигляді друкується вперше.

Позов Медведчука проти Кіпіані

У вересні 2019 року, через кілька місяців після виходу в друк книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, Віктор Медведчук заявив, що вимагатиме заборонити поширення книги, тому що деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності та принижують його честь і гідність.

Пізніше Віктор Медведчук подав до суду на журналіста автора книги “Справа Василя Стуса” Вахтанга Кіпіані.

Українські інтелектуали закликали уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову гарантувати право на справедливий суд у справі за позовом народного депутата від “Опозиційної платформи – За життя” Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat через книгу “Справа Василя Стуса”.

Після судових розглядів суд постановив стягнути з Вахтанга Кіпіані та ТОВ “Віват” судовий збір по 768,4 гривні з кожного на користь Медведчука. Крім того, суд зобов’язав видалити з книги певні фрагменти, а саме:

на сторінці 661 – “є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук”;

на сторінці 664 – “Медведчук на суді визнав, що всі “злочини”, нібито вчинені його підзахисним, “заслуговують на покарання”;

на сторінці 664 – “він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?”;

на сторінці 7 – “розпинав поета призначений державою адвокат Медведчук”;

на сторінці 663 – “шістка комуністичної системи адвокат Медведчук”;

на сторінці 664 – “злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще і тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи”.

Сам Кіпіані повідомив “Суспільному”, що не видалятиме фрагменти з книги.

Заборона на розповсюдження значно підвищила попит на неї. Весь наявний тираж книги розкупили “за лічені хвилини”.

Після цього українські користувачі Мережі поглузували над Віктором Медведчуком. На його честь перейменували “ефект Стрейзанд”, зокрема — у Вікіпедії.

Офіс президента нагадав про неприпустимість цензури і назвав рішення суду щодо заборони розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” за позовом Віктора Медведчука таким, що “дивує формулюваннями”. Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендує книгу Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” до прочитання, а голова міністерства Олександр Ткаченко пообіцяв особисто закупити частину накладу для національних бібліотек, поки скандальна справа про заборону книги знаходиться в апеляції.