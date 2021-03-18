Верховний суд України, скасувавши указ про звільнення з посади однієї з "суддів Майдану" Оксани Царевич, фактично підтвердив, що суддя може засудити невинну людину.

Про це заявив у коментарі #Буквам Роман Маселко – юрист, член правління DeJure, член правління Автомайдану (представляв інтереси автомайданівців, яких позбавляли прав у 2014 році за автопробіг до Межигір’я).

Він уточнив, що Царевич – не перша суддя, яку поновили на посаді. В Печерському районному суді Києва вона вже третя. До того поновили суддю Світлану Волкову, яка 2014 року відпустила Дмитра Садовника, котрий керував розстрілом на вулиці Інститутській 20 лютого 2014-го.

Потім на посаді поновили суддю Віктора Кицюка, який судив Автомайдан. І тепер Царевич.

Варто зазначити, що Оксана Царевич, певно, найбільш відома з усіх суддів Майдану. 2015 року її через Верховну Раду позбавляли недоторканності.

Як зазначив Маселко, суддя Царевич у часи Євромайдану засудила невинних людей на підставі сфальшованих документів.

“Всі знають, що вона засудила невинних людей. Так, це були справи про адміністративні правопорушення, на 6 місяців позбавили людей права керувати авто. Але вони були невинні. І такі рішення ухвалювали на підставі сфальшованих документів. Під деякими протоколами навіть не було підписів міліції”, – розповів Маселко.

Наприклад, усіх 9-х людей, яких судила Царевич, нібито затримали у Печерському районі Києва (на Залізничному і Наддніпрянському шосе). Але троє з цих дев’яти людей взагалі того дня не їхали цим шляхом. Більше того: одна із засуджених взагалі не була в Києві (вона їздила до Межигір’я, але зі своєї дачі, і на дачу повернулася, в Київ не заїжджала).

“В момент, коли її нібито в Києві зупинив автоінспектор, вона вже була вдома. І є свідки, які могли це підтвердити. Але Царевич все одно її засудила. При цьому Царевич – компетентна суддя, цього в неї не забрати. І в справі по Автомайдану вона розуміла, що перед нею невинні люди. І все одно вона робила те, що робила”, – уточнив юрист.

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За словами Маселка, справа Царевич лежала у Верховному суді з моменту запуску 2016 року. Проте з розглядом довго тягнули.

“Почали його лише в грудні минулого року. Відбулося 6 засідань, що не характерно. Адже зазвичай у Верховному суді на розгляд іде 2-3 засідання. Кожне тривало по 4 години, хоча зазвичай це – до години. І я впевнений, що тут судді на 100% розібралися в ситуації, бачили кожен документ і точно знають, що робила Царевич”, – наголосив юрист.

Маселко додав, що порушень при звільненні Царевич не було.

“Так, багатьох суддів Майдану звільняли через порушення процедур. Але у випадку Царевич порушень не було. Єдине, через що скасували указ про її звільнення – я в цьому переконаний – Верховний суд вирішив, що у Царевич було право ухвалити таке рішення. Фактично Верховний суд сказав, що суддя може засудити невинну людину на підставі сфальшованих документів“, – зазначив юрист.