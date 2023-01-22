Голова Федерації Кудо України Ігор Самохін підтримав Росію у вторгненні до України та долучився до лав російських військових. Колеги та учні висловили обурення з приводу такого рішення спортсмена.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Ігор Самохін багато років посідав пост Голови Федерації Кудо України.

“Людина, яка мала шану і повагу. Але війна в нашій країні зняла маски з усіх і показала хто є хто. Пан Самохін зробив свій вибір і підтримав країну-терористку, підтримав окупацію українських земель, підтримав геноцид українського народу”, — заявили у пресслужбі.

У повідомленні додали, що багато спортсменів та тренерів Федерації Кудо України боронять нашу Батьківщину. Деякі з них загинули, захищаючи близьких та рідних.

Водночас Ігор Самохін не тільки підтримав вторгнення РФ до України, а й бере безпосередньо участь на стороні ворога, одягнувши на груди шеврон прапору Росії.

“Одне рішення, яке спаплюжило усю його репутацію перед своїми українськими колегами та учнями. Ми не уявляємо можливим надалі працювати в одній країні! Саме тому одностайно було прийнято рішення змінити голову Федерації Кудо України”, — наголосили у пресслужбі.

Довідка. Кудо, або Дайдо Дзюку є сучасним повноконтактним бойовим мистецтвом. Воно було створене у 1981 році майстром східних єдиноборств Адзумою Такасі на основі кіокушинкаю, дзюдо та тайського боксу.