Про це повідомляє The Guardian.

За словами офіційного речника прем’єр-міністра Великої Британії, Ріші Сунак доручив міністру оборони дослідити, які реактивні літаки Велика Британія могла б надати Україні. Він зазначив, що це – довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, які зараз необхідні Україні.

Також він зауважив, що рішення про постачання британських літаків в Україну ще не прийнято, але це питання “активно” розглядається главою Міноборони Беном Воллесом.

“Ми ще не прийняли рішення про те, чи надсилатимемо британські винищувачі. Очевидно, що серед інших країн триває дискусія щодо передачі власних винищувачів, деякі з них більше схожі на ті, до яких звикли українські льотчики”, – наголосив речник прем’єр-міністра Великої Британії.

За його словами, Велика Британія сподівається прийняти перших українських пілотів для тренувань вже навесні цього року. Також він додав: “очевидно, ми хочемо, щоб це почалося якнайшвидше”.

“Ми вважаємо правильним надати обладнання в короткостроковій перспективі, як-от танки Challenger, додаткові гармати, засоби більшої дальності ураження, які можуть допомогти виграти війну зараз, але також дивимося у середньостроковій перспективі, щоб гарантувати, що Україна матиме все необхідне”, – зазначив речник британського уряду.