Про це повідомило CNN.
Голова процедурного Комітету-1922, який визначає правила, за якими члени партії обирають та звільняють лідера, Грем Брейді заявив, що колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак стане новим прем’єр-міністром, додало The Guardian.
Ріші Сунак належить до покоління людей, які народилися у Великій Британії, але мають походження з іншої країни. Його рідні переїхали до Сполученого Королівства зі Східної Африки в 1960-х роках. Його батько був місцевим лікарем, а мати керувала аптекою в південній Англії.
Він очолив міністерство фінансів у лютому 2020 року. Ріші Сунаку довелося керувати економікою Великої Британії в умовах пандемії та карантинів через COVID-19. Він позиціював себе як кандидата у “здорові фінанси”.
Ексміністра критикували, що він елітарний. Чоловік навчався в ексклюзивному Вінчестерському коледжі, Оксфордському та Стенфордському університетах. Крім того, у нього дорогий смак у моді, працював у банках та хедж-фондах, зокрема Goldman Sachs. У Великій Британії ретельно перевіряли податкові домовленості його дружини Акшати Мурті, дочки індійського мільярдера.
На початку 2022 року Ріші Сунак разом з дружиною Акшати Мурті потрапили до списку 250 найбагатших людей Великої Британії за версією Sunday Times. Їхній капітал оцінили у 730 мільйонів фунтів (826 мільйонів доларів).
Після його відставки з посади міністра фінансів Борис Джонсон перестав бути прем’єр-міністром. Ріші Сунак висунув себе на його заміну, але у результаті його обігнала Ліз Трасс. Після того, як вона пішла у відставку минулого тижня, він лідирував у перегонах за посаду.
- Діставши підтримку 59 членів парламенту від Торі, Борис Джонсон вирішив не брати участі у виборах.
- Раніше очікувалося, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон візьме участь у конкурсі на лідерство Консервативної партії замість Ліз Трасс, яка 20 жовтня заявила, що подала у відставку.
- У Консервативній партії Великої Британії мають намір обрати майбутнього прем’єр-міністра до кінця цього місяця.
- 6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці Ліз Трасс.