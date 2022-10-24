Вдруге на посаду прем'єр-міністра Великої Британії висувався Ріші Сунак. Він є першим політиком, який має іноземне походження та став наймолодшою ​​людиною, яка очолила цю посаду за понад 200 років.

Про це повідомило CNN.

Голова процедурного Комітету-1922, який визначає правила, за якими члени партії обирають та звільняють лідера, Грем Брейді заявив, що колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак стане новим прем’єр-міністром, додало The Guardian.

Ріші Сунак належить до покоління людей, які народилися у Великій Британії, але мають походження з іншої країни. Його рідні переїхали до Сполученого Королівства зі Східної Африки в 1960-х роках. Його батько був місцевим лікарем, а мати керувала аптекою в південній Англії.

Він очолив міністерство фінансів у лютому 2020 року. Ріші Сунаку довелося керувати економікою Великої Британії в умовах пандемії та карантинів через COVID-19. Він позиціював себе як кандидата у “здорові фінанси”.

Ексміністра критикували, що він елітарний. Чоловік навчався в ексклюзивному Вінчестерському коледжі, Оксфордському та Стенфордському університетах. Крім того, у нього дорогий смак у моді, працював у банках та хедж-фондах, зокрема Goldman Sachs. У Великій Британії ретельно перевіряли податкові домовленості його дружини Акшати Мурті, дочки індійського мільярдера.

На початку 2022 року Ріші Сунак разом з дружиною Акшати Мурті потрапили до списку 250 найбагатших людей Великої Британії за версією Sunday Times. Їхній капітал оцінили у 730 мільйонів фунтів (826 мільйонів доларів).

Після його відставки з посади міністра фінансів Борис Джонсон перестав бути прем’єр-міністром. Ріші Сунак висунув себе на його заміну, але у результаті його обігнала Ліз Трасс. Після того, як вона пішла у відставку минулого тижня, він лідирував у перегонах за посаду.