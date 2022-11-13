Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначає, що на саміті G20 в Індонезії світові лідери критикуватимуть режим Путіна за його вторгнення в Україну та занурення глобальної економіки "в хаос".

Про це повідомляє BBC.

Британський прем’єр 13 листопада вирушає на Балі на саміт найбільших економік світу G20.

Британські посадовці готувалися до цієї зустрічі, припускаючи, що там буде президент РФ особисто. Очікувалося, що прем’єр-міністр приєднається до інших світових лідерів у засудженні Володимира Путіна “в очі”.

Виступаючи перед від’їздом до Індонезії, прем’єр-міністр наголосив, що “війна Путіна спричинила спустошення в усьому світі — знищила життя людей і занурила міжнародну економіку в хаос”.

“Цей саміт G20 не працюватиме “business as usual” (бізнес як зазвичай). Ми критикуватимемо режим російського президента та викриватимемо їхню повну зневагу до міжнародної співпраці”, – зазначив Сунак.

Варто зазначити, що світові лідери не візьмуть участь в офіційному “сімейному фото” під час зустрічі на саміті G20 через дискомфорт у зв’язку з присутністю РФ. За традицією світові лідери на початку саміту роблять спільне фото, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці. Замість Путін на саміті “Великої двадцятки” буде присутній голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Зазначимо, що у Міністерстві закордонних справ Великої Британії вважають, що РФ не має морального права брати участь у саміті лідерів “Великої двадцятки”, який відбудеться у листопаді на Балі.

Раніше стало відомо, що Велика Британія та Європейський Союз планують бойкотувати виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на саміті G20 і закликатимуть союзників зробити те саме.

Довідка. Саміт G20 відбудеться на Балі й стане найочікуванішим багатонаціональним зібранням за останні роки. У 2022 році повномасштабна російсько-українська війна випробувала Європу та напружила економіку на межі рецесії.

Під час зустрічі будуть не тільки представники багатих демократій, а й кількох автократій. Очікується, що не всі країни будуть підтримувати Україну під час зустрічі.