Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак вважає, що країни-члени НАТО мають завершити роботу над розробленням гарантій безпеки для України до липня. Тоді відбудеться наступна зустріч лідерів альянсу на саміті у Литві.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії в інтерв’ю Bloomberg.

Видання зазначило, що Ріші Сунак підтримав ідею вступу України до НАТО. Він наполягав на тому, що для Києва мають розробити план гарантування безпеки.

“Нам потрібно думати про те, як у майбутньому будемо захищати безпеку України. Це розмова, яку ми повинні почати, оскільки саміт у Вільнюсі є гарним місцем для її завершення”, — зазначив він.

Він зазначив, що країни НАТО повинні думати про майбутнє. На його переконання, воно залежить і від того, як держави захищають безпеку України.

Британський прем’єр закликав союзників надіслати Україні більше артилерії, далекобійної зброї, танків і систем протиповітряної оборони, щоб захиститися від російського нападу. Він наголосив, що війна в Україні досягла переломного моменту. Сунак вважає, що Київ може отримати довгоочікувану перевагу, якщо йому дадуть правильну зброю.