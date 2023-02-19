Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії в інтерв’ю Bloomberg.
Видання зазначило, що Ріші Сунак підтримав ідею вступу України до НАТО. Він наполягав на тому, що для Києва мають розробити план гарантування безпеки.
Він зазначив, що країни НАТО повинні думати про майбутнє. На його переконання, воно залежить і від того, як держави захищають безпеку України.
Британський прем’єр закликав союзників надіслати Україні більше артилерії, далекобійної зброї, танків і систем протиповітряної оборони, щоб захиститися від російського нападу. Він наголосив, що війна в Україні досягла переломного моменту. Сунак вважає, що Київ може отримати довгоочікувану перевагу, якщо йому дадуть правильну зброю.
- Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Україна повинна мати можливість захистити себе від російської агресії. Вона наголосила, що відтіснити Росію до її кордонів неможливо без збільшення постачання боєприпасів.
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Україна вже стала членом європейської сім’. Водночас він назвав Євросоюз “армією України”.