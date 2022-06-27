П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у Берліні (Німеччина) зустрівся з головою Мюнхенської безпекової конференції Крістофером Хойсгеном. Вони обговорили проблеми, пов'язані з російською агресією, протидією їй та післявоєнним відновленням України.

Про це Петро Порошенко написав у Facebook.

Порошенко розповів, що обговорив із Хойсгеном проблематику безпекових викликів на рівні нашої держави та всього світу, а також питання внутрішнього розвитку України.

“Справжній союзник, друг України та вдумливий співрозмовник. На початку зустрічі відзначили рішення Європейської Ради щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС для України. Це рішення стало важливим кроком на шляху до інтеграції нашої держави до Євросоюзу”, – розповів Порошенко.

Крістофер Хойсген разом із п’ятим президентом засудили агресію Кремля та обговорили шляхи протистояння путінському режиму і перемоги України у війні. Також зазначили, що санкції проти агресора необхідно дедалі зміцнювати, навіть введенням газового ембарго. Він погодився з тезою, що у питанні введення санкцій не може бути жодних компромісів.

Порошенко та голова Мюнхенської безпекової конференції обговорили післявоєнну відбудову України та деталі “Плану Маршалла”. Зокрема, визнали, що має йтися не лише про фінансові ресурси, а й продовження глибинних реформ в Україні та про дотримання верховенства права і свободи слова. Політики погодилися, що єдність в Україні є ключовим елементом стійкості держави та підтримки з боку міжнародної спільноти.