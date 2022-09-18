Про це очільниця країни написала у Twitter.
Вона наголосила, що Україна вистоїть і тоді настане мир.
“Я рішуче засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці воєнні злочини має стати правосуддя. Україна не впаде, і запанує мир. Слава Україні”, – зазначила Зурабішвілі.
I condemn in the strongest terms the atrocities committed by Russia in #Izium. These war crimes must be answered by justice. Ukraine will not fall, and peace will prevail. #SlavaUkraini
— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) September 18, 2022
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що 99% тіл, які ексгумували протягом 16 вересня в нещодавно деокупованому Ізюмі в Харківські області, мають ознаки насильницької смерті.
Зараз на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. Тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті.
Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною: “Кожна смерть буде розслідувана та стане доказом воєнних злочинів Росії в міжнародних судах”, — констатував Олег Синєгубов.
- На території Ізюму кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі.
- В Ізюмі знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.
- Також раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Ізюмі на Харківщині знайдено масове поховання на сотні осіб. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Водночас він запевнив, що більше перевіреної інформації має бути завтра.