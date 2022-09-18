Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала воєнними злочинами звірства, котрі скоїли росіяни в Ізюмі на Харківщині.

Про це очільниця країни написала у Twitter.

Вона наголосила, що Україна вистоїть і тоді настане мир.

“Я рішуче засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці воєнні злочини має стати правосуддя. Україна не впаде, і запанує мир. Слава Україні”, – зазначила Зурабішвілі.

I condemn in the strongest terms the atrocities committed by Russia in #Izium. These war crimes must be answered by justice. Ukraine will not fall, and peace will prevail. #SlavaUkraini — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) September 18, 2022

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що 99% тіл, які ексгумували протягом 16 вересня в нещодавно деокупованому Ізюмі в Харківські області, мають ознаки насильницької смерті.

Зараз на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. Тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті.

Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною: “Кожна смерть буде розслідувана та стане доказом воєнних злочинів Росії в міжнародних судах”, — констатував Олег Синєгубов.