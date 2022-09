Про це очільниця країни написала у Twitter.

Вона наголосила, що Україна вистоїть і тоді настане мир.

I condemn in the strongest terms the atrocities committed by Russia in #Izium. These war crimes must be answered by justice. Ukraine will not fall, and peace will prevail. #SlavaUkraini

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) September 18, 2022