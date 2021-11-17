Німеччина має намір запровадити більш жорсткі обмеження для тих, хто досі не зробив щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

У вівторок агентство країни боротьби з хворобами, Інститут Роберта Коха, зафіксувало в кількох районах показник захворюваності вище 1 000 випадків. Рік тому, до введення вакцинації, цей показник становив 139. У вівторок було зареєстровано 265 смертей, що набагато менше, ніж пік до вакцинації.

У Німеччині повністю вакциновано менше ніж 70% населення, тому країна значно відстає від інших європейських держав, таких як Італія, Іспанія та Португалія.

У федеральній землі Саксонія, де 85% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії займають пацієнти з COVID-19, нещодавно було запроваджено правило 2G (geimpft and genesen, вакцинований і той, що одужав). Це означає, що магазини з товарами не першої необхідності та деякі установи можуть відвідувати люди, у яких є довідка про ПЛР-тестування та щеплення.

Міністр соціальних справ Саксонії Петра Кеппінг попередила про впровадження більш жорстких обмежень, якщо кількість хворих буде невпинно зростати і місць у лікарнях не лишиться.