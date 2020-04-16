Про це пише The Hill.
Зазначається, що у чоловіка актриси – Тома Хенкса були легші симптоми. При цьому Вілсон лікували хлорохіном.
Вона розповіла, що не знає, чи допомогли ліки, чи лихоманка з часом пройшла сама. Вілсон наголосила, що препарат викликав у неї “сильні побічні ефекти”, зокрема, нудоту, запаморочення і слабкість м’язів.
“Люди повинні бути дуже уважні до цього препарату. Ми дійсно не знаємо, чи допоможе він в цьому випадку”, – додала вона.
- 12 березня повідомлялося, що американський актор Том Хенкс повідомив, що здав тест на наявність коронавірусної інфекції, який показав позитивний результат.
- 28 березня стало відомо, що голлівудський актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон вилікувалися від коронавірусу й через два тижні самоізоляції повернулися до США.