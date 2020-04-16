Американська актриса, співачка та продюсер Ріта Вілсон заявила про побічні ефекти через прийом хлорохіну, яким її лікували від коронавірусу COVID-19.

Про це пише The Hill.

Зазначається, що у чоловіка актриси – Тома Хенкса були легші симптоми. При цьому Вілсон лікували хлорохіном.

Вона розповіла, що не знає, чи допомогли ліки, чи лихоманка з часом пройшла сама. Вілсон наголосила, що препарат викликав у неї “сильні побічні ефекти”, зокрема, нудоту, запаморочення і слабкість м’язів.

“Люди повинні бути дуже уважні до цього препарату. Ми дійсно не знаємо, чи допоможе він в цьому випадку”, – додала вона.