Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Так, рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,0 %, а серед населення віком 15–70 років – 55,2 %. При цьому, рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,8 %, а серед осіб у віці 15–70 років – 9,9 %.
Зокрема, в ІІ кварталі 2020 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 15,7 млн. осіб, а у віці 15–70 років – 15,6 млн. осіб. Водночас, кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років склала по 1,7 млн. осіб.
Слід зазначити, що це рекордний показник безробіття починаючи з кінця 2017 року.
- З початку карантину (з 12 березня по 31 серпня) статусу безробітного набули 444,4 тисячі українців.