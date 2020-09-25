У II кварталі 2020 року (квітень-червень) рівень безробіття в Україні склав 9,9 %, що на 1,3 % більше, ніж у I кварталі (8,6 %).

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Так, рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,0 %, а серед населення віком 15–70 років – 55,2 %. При цьому, рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,8 %, а серед осіб у віці 15–70 років – 9,9 %.

Зокрема, в ІІ кварталі 2020 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 15,7 млн. осіб, а у віці 15–70 років – 15,6 млн. осіб. Водночас, кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років склала по 1,7 млн. осіб.

Слід зазначити, що це рекордний показник безробіття починаючи з кінця 2017 року.