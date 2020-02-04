Рівень довіри до Президента України Володимира Зеленського впав ще на 7 %.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг”.

Зокрема, довіряють Зеленському 59 % опитаних українців, не довіряють – 32 %.

Варто зазначити, що в жовтні 2019 року йому довіряло, за даними “Рейтингу”, 66 % респондентів, отже, за три місяці Президент втратив 7 % підтримки.

Водночас, рівень довіри до інших ключових політиків має негативний баланс. Спікеру Парламенту Дмитру Разумкова довіряють 26 % (не довіряють – 44 %), співголові фракції “Опозиційна платформа – За життя” Юрію Бойку – 25 % і 56 % відповідно, лідеру “Голосу” Святославу Вакарчуку – 22 % і 62 %, прем’єру Олексію Гончаруку – 20 % і 53 %, лідеру “Батьківщини” Юлії Тимошенко – 20 % і 73 %, а лідеру “Європейської солідарності” Петру Порошенко – 15 % і 78 %.

Опитування було проведене 22-26 січня 2020 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2 %.