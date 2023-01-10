За твердженням китайських посадовців, деякі з найбільш густонаселених провінцій КНР подолали пік нинішньої хвилі інфікування Covid-19, що охопила всю країну. Зокрема у провінції Хенань 89% зі 100 мільйонів жителів уже були інфіковані варіантами Omicron до 6 січня, зазначив директор провінційної комісії охорони здоров’я Кан Цюаньчен.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Інші регіони Китаю надіслали схожу інформацію, що демонструє, наскільки швидко поширювався вірус після того, як на початку грудня Пекін скасував багато обмежень, спрямованих на стримування розповсюдження захворювання. Різка зміна поклала край поступовому підходу до полегшення контролю.

9 січня Гуандун і Цзянсу, дві провінції з загальним населенням понад 200 мільйонів, і столиця Пекін заявили, що зараження сповільнилося. Чжецзян, заможна провінція на сході Китаю, заявила, що зосереджується на запобіганні накопиченню важких випадків зараз, коли пік зараження минув.

Минулими вихідними Національна комісія охорони здоров’я Китаю (NHC) заявила, що кількість інфекцій у кількох великих містах досягла свого піка. Представник агентства охорони здоров’я Цзяо Яхуей зазначив головній державній телерадіокомпанії China Central Television, що відвідування відділень невідкладної допомоги скорочується по всій країні, хоча відділення інтенсивної терапії все ще перебувають у стані стресу.

Ці оновлення були надіслані керівництву Комуністичної партії минулого місяця на Центральній економічній робочій конференції, на якій був присутній президент Сі Цзіньпін. Економічна конференція, яка пообіцяла зосередитися на зростанні в 2023 році, наказала місцевим посадовцям відмовитися від політики тотального запобігання інфекціям Covid-19, натомість сконцентруватися на забезпеченні плавного переходу, який надаватиме пріоритет лікуванню важких випадків та осіб похилого віку.

Всесвітня організація охорони здоров’я чинила тиск на Китай, щоб країна надала надійніші дані, заявляючи, що влада КНР занижує кількість смертей від Covid.

За минулі кілька тижнів провінція Хенань збільшила кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії на 80% до майже 22 000. Там також навчили і перевели 7000 медичних працівників до респіраторних палат з інших частин системи охорони здоров’я. Водночас у Хенані був один із найвищих показників вакцинації для населення старшого віку.

Китай наразі не оприлюднив дані щодо глобального рівня інфікування по країні. У попередніх записах засідання NHC говорилося про майже 250 мільйонів заражень між 1 і 20 грудня.

9 січня у державному інформаційному агентстві Сіньхуа була опублікована велика стаття, яка вибрала деякі оприлюднені дані, щоб проілюструвати проблеми, з якими зіштовхнувся Китай під час коригування політики на початку грудня. Так, одразу після неділі кількість амбулаторних пацієнтів у Пекіні, які звернулися за лікуванням від лихоманки, підскочила в 16 разів порівняно з тижнем раніше.

У статті також натякнули, що Китай зібрав низку даних, зокрема про медичні ресурси, інфекції в сільській місцевості та будинки для літніх людей, і використав їх для усунення недоліків у захисті здоров’я населення під час цієї хвилі.

З наближенням Нового року сільська місцевість Китаю зіштовхується з серйозним випробуванням, оскільки величезна кількість осіб відвідує свої родини, мігруючи з міст у села, перетинаючи країну.

Зауважимо, закінчилася довготривала ізольованість Китаю у зв’язку з припиненням політики “нульового COVID-19” після низки протестів. Відтепер, усі охочі можуть перетинати китайські кордони.

Згодом, через стрімке поширення коронавірусу COVID-19 у КНР місцеві лікарні працювали на межі своїх можливостей.

Китайські лікарні вже переживали свої ненайкращі часи, коли були переповнені, недофінансовані чи недоукомплектовані. Однак зараз, через стрімке поширення COVID-19 у країні, медична система КНР виходить за межі своїх можливостей: пацієнти шикуються у коридорах медзакладів, а відділення невідкладної допомоги працюють на межі можливостей.

Чимало хворих на коронавірус є і серед самих лікарів. У деяких медзакладах так багато лікарів, які мають позитивний тест на COVID-19, що решта медпрацівників, які не захворіли, виконують роботу п’яти чи навіть більше своїх колег.

Аби переконатись, що установа має достатню кількість персоналу, деякі лікарні відмовились від обов’язкової перевірки себе та медсестер перед роботою.

Один лікар у центральному місті Ухань сказав, що персонал його лікарні був настільки виснажений, що нейрохірургу в його відділенні нещодавно довелося провести дві операції за один день, борючись із симптомами COVID-19.

Проте, Китай став на захист своєї позиції щодо пандемії COVID-19 після того, як президент США Джо Байден висловив своє занепокоєння з приводу ситуації у КНР, а Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що Пекін приховує випадки смерті внаслідок коронавірусу.

Водночас 1 січня президентка Тайваню Цай Ін Вень запропонувала надати Китаю “необхідну допомогу”, аби впоратися зі сплеском COVID-19. Водночас вона заявила, що китайські військові дії поблизу острова не принесли користі миру і стабільності.