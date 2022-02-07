У довоєнний період рівень підтримки вступу до ЄС і НАТО серед українців становив 30% та 16% відповідно. У 2019 році підтримка зросла до 71% щодо членства в ЄС та 59% – щодо НАТО. На переконання п'ятого президента України Петра Порошенка, ця зміна є наслідком агресії Росії.

Про це Петро Порошенко розповів в інтерв’ю чеському виданню Lidovky.

П’ятий президент наголошує, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у нейтралітеті України – він зацікавлений лише в капітуляції країни. Доказом цього є те, що у 2014 році позаблоковий статус України не зупинив президента РФ від нападу та окупації спершу Криму, а згодом і частини Донбасу. Разом з тим, капітуляція Києва Путіна не зупинить, вона, навпаки, дозволить йому йти далі — до повернення України в орбіту Кремля та відновлення на цій основі Радянського Союзу у версії 2.0.

Петро Порошенко нагадав, як ще у 2005 році Путін назвав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття.

“Лише вдумайтеся: для Путіна катастрофою не є ані перша, ані друга світові війни. Катастрофа для нього — це колапс СРСР, колиски диктатури з центром у Москві, концтабору несвободи з його НКВС, Гулагом, Голодомором, злочинною ідеологією без права на свободу слова, верховенства права і демократії”, – наголошує п’ятий президент.

Таку “маніакальну” ностальгію президента Росії та його оточення за СРСР Порошенко пояснює тим, що вони не знайшли собі місця у теперішньому і не бачать майбутнього для себе і своєї країни.

Петро Порошенко переконаний, що українці за цей час змінилися під тиском російської агресії. Він нагадав, що у довоєнні часи вступу до ЄС і НАТО становив 30% та 16%. У 2019 році підтримка зросла до 71% щодо членства в ЄС та 59% – щодо НАТО. Обов’язком України є масштабні внутрішні реформи для того, щоб відповідати усім вимогам співтовариств. Що ж потрібно світовому товариству – вже цього літа у Мадриді під час саміту НАТО запросити Україну до Плану дій щодо членства в Альянсі.