Про це повідомляє Європейська асоціація автовиробників (АСЕА).
Падіння рівня продажу легковиків фіксується п’ятий місяць поспіль. На стабільність постачання нових авто впливає дефіцит мікрочипів.
Двозначні втрати були зафіксовані на багатьох ринках ЄС, проте, виділяють три ключові: Німеччина (-31,7%), Італія (-24,6%) та Іспанія (-12,3%).
При цьому Болгарія, Ірландія та Словенія були єдиними ринками ЄС, де спостерігалося зростання.
Окрім цього, скорочення продажів фіксують також найбільші компанії-автовиробники. У листопаді Volkswagen продав автомобілів на 36,5% менше проти об’єму за аналогічний період 2020 року. У Renault падіння становить 21,3%, у Mercedes-Benz – 24,9%.
- 8 грудня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало відновлення глобальної автомобільної промисловості 2022 року. Аналітики зазначили, що доступність чипів для автомобільної галузі поступово зростатиме протягом 2022 року, проте ланцюги постачання залишаться вразливими.