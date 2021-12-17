У листопаді 2021 року продаж нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу знизився на 20,5% проти аналогічного періоду 2020 року. Показник у 713 346 зареєстрованих авто виявився найгіршим з листопада 1993 року.

Про це повідомляє Європейська асоціація автовиробників (АСЕА).

Падіння рівня продажу легковиків фіксується п’ятий місяць поспіль. На стабільність постачання нових авто впливає дефіцит мікрочипів.

Двозначні втрати були зафіксовані на багатьох ринках ЄС, проте, виділяють три ключові: Німеччина (-31,7%), Італія (-24,6%) та Іспанія (-12,3%).

При цьому Болгарія, Ірландія та Словенія були єдиними ринками ЄС, де спостерігалося зростання.

Окрім цього, скорочення продажів фіксують також найбільші компанії-автовиробники. У листопаді Volkswagen продав автомобілів на 36,5% менше проти об’єму за аналогічний період 2020 року. У Renault падіння становить 21,3%, у Mercedes-Benz – 24,9%.