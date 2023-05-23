У Чорному морі росіяни збільшили корабельне угруповання до 12 бойових одиниць, серед яких два надводних ракетоносії.

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Нині загальний залп ракет може сягати 16 “Калібрів”.

“Рівень ракетної загрози дуже високий. Посилення штормової погоди підвищує і мінну небезпеку в прибережній зоні”, – мовиться у повідомленні.

У пресслужбі закликали бути пильними та свідомими, не нехтувати попередженнями та власною безпекою.

Зауважимо, станом на ранок 23 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало вісім російських кораблів.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом цієї доби ракетних ударів не було. Втім, противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура.

У Генштабі також попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.