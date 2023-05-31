Джерело: Оперативне командування “Південь”
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до семи ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до чотирьох ракет, зазначили у пресслужбі ВМС ЗСУ.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 14 суден, з них три продовжили рух з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 21 суден, з них 12 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Нині рівень загрози ракетно-дронових атак залишається “надзвичайно високим”. Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів, – наголосили в ОК “Південь”.
Раніше у зведенні Генштабу повідомили, що минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні БпЛА “Shahed”. Майже всі дрони були знищені нашими захисниками. Проте є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.
Загалом, протягом доби, що минула, противник завдав 64 авіаційних та одного ракетного удару, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожі атаки.
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