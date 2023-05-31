Станом на 31 травня у Чорному морі корабельне угруповання складається з дев’яти одиниць, на бойовому чергуванні залишаються три ракетоносії, два з яких – підводні. Сумарний залп "Калібрів" готових до застосування – 16.

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до семи ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до чотирьох ракет, зазначили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 14 суден, з них три продовжили рух з протоки Босфор;

до Чорного моря – 21 суден, з них 12 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нині рівень загрози ракетно-дронових атак залишається “надзвичайно високим”. Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів, – наголосили в ОК “Південь”.

Раніше у зведенні Генштабу повідомили, що минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні БпЛА “Shahed”. Майже всі дрони були знищені нашими захисниками. Проте є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

Загалом, протягом доби, що минула, противник завдав 64 авіаційних та одного ракетного удару, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожі атаки.