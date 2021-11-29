Про це повідомило Міністерство економіки України.
У порівнянні з 2020 роком, зафіксовано зростання на 1% (31% проти 30%).
“Наразі головною причиною збереження високого рівня тіньової економіки є природне бажання суб’єктів господарювання не допустити втрати активів в умовах кризи, повʼязаної з поширенням COVID-19 з її неординарними проявами, непрогнозованими у часі”, – зазначили у міністерстві.
Два з чотирьох методів, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, зафіксували збільшення рівня у порівнянні з січнем-червнем 2020 року:
- електричний метод – на 2 в. п. (до 28% від обсягу офіційного ВВП);
- монетарний метод – на 2 в. п. (до 33% від обсягу офіційного ВВП).
Два методи показали зменшення рівня тіньової економіки:
- метод “витрати населення – роздрібний товарооборот і послуги” – на 2 в. п. (до 23% від обсягу офіційного ВВП);
- метод збитковості підприємств – на 10 в. п. (до 22% від обсягу офіційного ВВП).
- Раніше повідомлялося, що Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію — майже 195 млрд доларів.
- 24 листопада сповіщалося, що Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by.