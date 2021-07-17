Велике Сольне озеро (Great Salt Lake), яке знаходиться в американському штаті Юта, висихає. Рівень води в ньому залежить від атмосферних опадів. Через зміни в кількості води змінюється й площа озера. Наразі рівень води наближається до 58-річного мінімуму.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В липні рівень води в озері досягнув історичного мінімуму. Зазвичай, це відбудеться в жовтні.

Якщо екологи та урядовці штату нічого не зроблять, то зовсім скоро площа озера може скоротитися до 2100 квадратних миль. Для того, аби підтримувати рівень води в озері, туди спрямовують воду з рік.

Щорічно десятки мільйонів пташок прилітали до озера, аби з’їсти “морських жителів”, але зараз пеліканів тут майже немає, бо й морських жителів не стало. Якщо це не виправити, популяція пеліканів скоротиться.

Частину озера, яка вже висохла, можна побачити з повітря.

В некомерційній організації Circle of Blue проаналізували, що відновити рівень води в озері можливо, якщо місцеві жителі платитимуть більше за воду. Як правило, родина з чотирьох людей платить в середньому 32 долари за воду в місяць. Це, для порівняння, у два рази менше, ніж в Нью-Йорку.