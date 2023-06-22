Станом на 22 червня рівень води у Дніпрі на позначці "Херсон" повільно знижується. Відтак, за добу рівень знизився на 9 сантиметрів.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

У цілому з 8 червня рівень води з 5,68 метра знизився на понад 5,23 м і зараз становить 0,45 м за балтійською системою.

Для порівняння, до підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС рівень води у Дніпрі на позначці “Херсон” становив 0,31 метра.

Річка Дніпро з 16 червня повернулась в русло, рівні води у м. Херсон у межах русла. Підтопленими залишаються понижені ділянки місцевості, звідки унеможливлений стік води самопливом.

У районі природного парку “Нижньодніпровський” вода також поступово сходить. Наразі середній рівень менше ніж 0,50 м.

Продовжується обміління акваторії у нацпарку “Великий Луг”. У нацпарку “Кам’янська Січ” рівень знизився орієнтовно на понад 13 м.