Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
У цілому з 8 червня рівень води з 5,68 метра знизився на понад 5,23 м і зараз становить 0,45 м за балтійською системою.
Для порівняння, до підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС рівень води у Дніпрі на позначці “Херсон” становив 0,31 метра.
Річка Дніпро з 16 червня повернулась в русло, рівні води у м. Херсон у межах русла. Підтопленими залишаються понижені ділянки місцевості, звідки унеможливлений стік води самопливом.
У районі природного парку “Нижньодніпровський” вода також поступово сходить. Наразі середній рівень менше ніж 0,50 м.
Продовжується обміління акваторії у нацпарку “Великий Луг”. У нацпарку “Кам’янська Січ” рівень знизився орієнтовно на понад 13 м.
- Після підриву росіянами Каховської ГЕС супутникові знімки показують, що чотири мережі зрошувальних каналів залишись без води.
- В Організації об’єднаних націй (ООН) заявили, що РФ відмовила їм у наданні доступу до окупованих районів Херсонщини, постраждалих внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
- Дамбу Каховської ГЕС спроєктували так, щоб протистояти майже будь-якому зовнішньому нападу, який тільки можна уявити. Докази свідчать про те, що Росія підірвала його зсередини.