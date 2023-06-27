Станом на 27 червня рівень води у Дніпрі на позначці "Херсон" знизився до 20 см. Що на 11 см менше від показника, який був до підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Загалом за останню добу рівень води знизився до 20 см.

Тривають моніторингові спостереження змін якості вод на півдні України. Станом на 26 червня встановлено перевищення гранично допустимої концентрації у пробах води р. Дніпро, відібраних за межами міста Херсона в районі Антонівського залізничного мосту, фарватері та р. Інгулець у с. Дар’ївка, а саме:

Річка Дніпро:

завислих речовинах у 1,28 раза;

залізу загальному в 2,4 раза;

вміст розчиненого у воді кисню складає 5,3 мг/дм3 при нормі не менше 4,00 мг/дм3;

нафтопродуктів не виявлено.

Річка Інгулець:

по завислих речовинах у 1,68 раза;

залізу загальному в 2,3 раза;

хлоридах у 1,16 раза;

сульфатах у 2,4 раза;

вміст розчиненого у воді кисню 2,5 мг/дм3 при нормі не менше 4,00 мг/дм3;

нафтопродуктів не виявлено.

Також за результатами вимірювання незначне відхилення показника вмісту розчинного кисню зафіксовано в пробах води, відібраних у межах м. Запоріжжя.

За результатами вимірювань проб води Чорного моря, відібраних 20-21 червня, зафіксовано, що солоність нижче ГДК: у районі с. Нова Дофінівка – в 1,7-1,3 раза; у районі пляжу Ланжерон м. Одеса – в 1,93-1,87 раза; на пляжі 16 станції Великого Фонтану м. Одеса – в 2,0-1,84 раза.