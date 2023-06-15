Станом на 15 червня рівень води у Дніпрі на позначці "Херсон" знизився на понад 3,5 метра й становить майже 2 метри.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Щогодини рівень води знижується на 2-5 см.

У районі природного парку “Нижньодніпровський” вода поступово сходить. Наразі середній рівень менше ніж 2 метри.

Продовжується обміління акваторії у нацпарку “Великий Луг”. У нацпарку “Кам’янська Січ” рівень знизився на понад 11 м.

Фахівці Державної екологічної інспекції, Держводагентства та мобільних лабораторій, у місцях, де це можливо, здійснюють постійний моніторинг якості води та фіксують збитки довкіллю через терористичну атаку Росії на Каховській ГЕС.

“Про результати чергової перевірки ми повідомимо щойно вони будуть готові”, – зазначили у відомстві.

Додамо, що в Україні почали будівництво магістральних водогонів, аби забезпечити водою південь країни

Кабінет міністрів України виділив майже 2,5 мільярда гривень, аби забезпечити південь України водою.

“Починаємо будівництво нових магістральних водогонів, проводимо оцінку збитків та формуємо список постраждалих громад, забезпечуємо підвезення питної води, готуємо рішення про виплати постраждалим українцям”, – повідомив очільник уряду.

За його словами, Кабмін ухвалить розпорядження щодо необхідності з боку місцевої влади Херсонщини організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд.

Денис Шмигаль пояснив, що мають працювати спеціальні комісії та достатньо людей, щоб швидко обстежити руйнування, а також мають бути проведені розрахунки для подальшого відновлення житла людей.