Попри заяви про спад весняного водопілля, у Києві рівень води у Дніпрі піднявся на 11 сантиметрів.

Про це повідомляє пресслужба КМВА у Telegram, посилаючись на голову Сергія Попка.

За його словами, станом на 9:30 25 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля моста “Метро” становить 9 294 см. Це означає, що протягом останньої доби вода піднялася на 11 сантиметрів.

Втім, до критичного для столиці рівня води залишається ще більше одного метра. Водночас утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.

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Голова КМВА запевнив, що аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано.

“Ми уважно слідкуємо за динамікою цьогорічного водопілля в Києві. Всі відповідні служби готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації”, — наголосив Попко.