За останню добу у Дніпрі у межах Києва вода піднялася на 9 сантиметрів. Вже третій день показник зростає, але загрози підтоплення житлових масивів чи промисловості міста немає.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації із посиланням на начальника КМВА Сергія Попко

“Станом на 9:30 27.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста “Метро” становить 9 309 см. Що аж на 9 см більше вчорашнього показника. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий)”, — зазначено у повідомленні.

За три дні в межах Києва рівень води піднявся на 26 см.

Сергій Попко зазначив, що в Києві не зафіксовано аварійних підтоплень. Утримується затоплення заплави шаром близько 40 см.

Також залишаються підтопленими заплавні території: острови у парку “Муромець”, “Гідропарк”, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.