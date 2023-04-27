Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації із посиланням на начальника КМВА Сергія Попко
“Станом на 9:30 27.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста “Метро” становить 9 309 см. Що аж на 9 см більше вчорашнього показника. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий)”, — зазначено у повідомленні.
За три дні в межах Києва рівень води піднявся на 26 см.
Сергій Попко зазначив, що в Києві не зафіксовано аварійних підтоплень. Утримується затоплення заплави шаром близько 40 см.
Також залишаються підтопленими заплавні території: острови у парку “Муромець”, “Гідропарк”, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.
- Станом на 26 квітня гідрологічна ситуація є контрольованою, зокрема спостерігається тенденція до зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій.