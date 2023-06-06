Унаслідок підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції у Миколаївській області рівень води у річці Інгулець, яка є притокою Дніпра, піднявся на 60 см.

Джерело: голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

“Станом на 17:00 рівень річки Інгулець підвищився приблизно на 60 см. Пішохідний міст біля с. Галаганівка затоплено повністю”, – йдеться в дописі.

За словами Кухти, проїзд іншими мостами та мостовими переходами можливий.

Як відомо, вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію офіційно підтвердила Україна.

Варто зауважити, підрив Каховської ГЕС на півдні України спричинив зростання світових цін на пшеницю та кукурудзу.

Ціни на пшеницю зросли на 2,4% на ранкових торгах у вівторок на Чиказькій товарній біржі. Вартість кукурудзи зросла більш ніж на 1%, а овес подорожчав на 0,73%. На початку дня ціни підскочили вище.

Руйнування Росією Каховської ГЕС викликало занепокоєння щодо потенційного зриву глобальних постачань.

Додамо, в.о. генерального директора ДП “Ліси України” Юрій Болоховець повідомив, що підрив росіянами Каховської гідроелектростанції спричинив підтоплення майже 55 тис. га лісу на Херсонщині, результатом чого стане масова загибель диких тварин.

Водночас у Європейському Союзі заявили, що готові надати допомогу Україні в пом’якшенні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції.