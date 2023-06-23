У Міністерстві закордонних справ України заявили, що мінування росіянами Запорізької АЕС становить ядерну загрозу й закликали міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на ЗАЕС.

Джерело: Міністерство закордонних справ України.

У відомстві наголосили, що мінування та інші форми мілітаризації Запорізької АЕС з боку РФ становлять безпосередню загрозу ядерного інциденту на найбільшій в Європі атомній електростанції.

За інформацією українських розвідувальних органів, Росія розглядає сценарій скоєння терористичного акту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Такий теракт матиме глобальні наслідки.

У МЗС зазначили, що окупувавши ЗАЕС, Росія грубо порушує міжнародне право та норми і стандарти ядерної безпеки, включно сім основоположних принципів МАГАТЕ щодо ядерної безпеки і захищеності.

“Очікуємо чіткої оцінки генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо злочинних дій Росії”, – заявили у МЗС.

А також підкреслили, що рівень викликів і загроз, які сьогодні постають перед світовим режимом ядерної безпеки внаслідок війни РФ проти України, є надзвичайно високим та вимагає консолідації і посилення міжнародних зусиль з недопущення ядерної катастрофи.

Росія як держава-терористка порушила всі ключові принципи міжнародного права з ядерної безпеки і переважну більшість своїх власних договірних зобов’язань, проте до цього часу не відчула справедливих наслідків за свої злочини.

“Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема Групу Семи та ЄС, вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, зокрема запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російської атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ. Наполягаємо на необхідності визнати Росію державою-терористкою та забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за всі скоєні нею злочини і протиправні дії”, – закликали у Міністерстві закордонних справ України.