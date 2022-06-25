Російські військові завдали двох ракетних ударів по об'єкту цивільної інфраструктури у місті Сарни в Рівненській області. Внаслідок чого загинули 3 людини й ще 4 поранено.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram.

Водночас він не виключив, що це не всі можливі жертви, адже ще люди можуть бути під завалами. Коваль зауважив, що від обстрілу постраждала СТО з мийкою та ще один комплекс для ремонту автомобілів.

“Дві ракети влучили по об’єктах цивільної інфраструктури — це СТО з мийкою та ще один комплекс для ремонту автомобілів. За попередніми даними 3 загиблих, 4 потерпілих знаходяться у лікарні, 2 з них — у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди”, — сказав Коваль.

За його словами, на місці вже працюють рятувальники та розбирають завали.

Раніше місцеві мешканці почули звуки вибухів в області під час повітряної тривоги. Згодом у соцмережах почали з’являтися фото та відео наслідків російського обстрілу.