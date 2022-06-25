Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram.
Водночас він не виключив, що це не всі можливі жертви, адже ще люди можуть бути під завалами. Коваль зауважив, що від обстрілу постраждала СТО з мийкою та ще один комплекс для ремонту автомобілів.
“Дві ракети влучили по об’єктах цивільної інфраструктури — це СТО з мийкою та ще один комплекс для ремонту автомобілів. За попередніми даними 3 загиблих, 4 потерпілих знаходяться у лікарні, 2 з них — у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди”, — сказав Коваль.
За його словами, на місці вже працюють рятувальники та розбирають завали.
Раніше місцеві мешканці почули звуки вибухів в області під час повітряної тривоги. Згодом у соцмережах почали з’являтися фото та відео наслідків російського обстрілу.
- Нагадаємо, що у ніч на 25 червня російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по території України. Сигнал повітряної тривоги вночі лунав практично у всіх областях, окрім тимчасово окупованої Херсонщини.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України зреагувало на сьогоднішні масовані ракетні обстріли українських міст. Більшість ракет було випущено з території Білорусі і, як вважають українські розвідники, таким чином РФ намагається втягнути РБ у повномасштабну війну проти України.