Про це повідомляє Міністерство охорони і здоров’я України.

У Рівненській області став вищий коефіцієнт виявлення випадків інфікування та посилилася динаміка рівня шпиталізації. У межах цільових показників охоплення тестування і завантаженість ліжок з киснем перевищення не було.

Зазначимо, що у “червоній” зоні карантину забороняється діяльність закладів громадського харчування, крім замовлень навинос і доставлення. Робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів, спортзалів, басейнів, закладів культури та інших теж буде тимчасово припинена. Учні навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл, перейдуть на дистанційну форму навчання. Проте продовжувати очну форму зможуть заклади, якщо 100% працівників мають “зелений” COVID-сертифікат.

Нагадаємо, за добу 24 січня в Україні зафіксовано 19 118 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло 2 809 дітей та 594 медпрацівники.