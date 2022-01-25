До "червоної" зони карантинних обмежень через COVID-19 увійшла Рівненська область. У регіоні були перевищені два показники щодо посилення обмежень, тому з 27 січня запровадять відповідний рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомляє Міністерство охорони і здоров’я України. У Рівненській області став вищий коефіцієнт виявлення випадків інфікування та посилилася динаміка рівня шпиталізації. У межах цільових показників охоплення тестування і завантаженість ліжок з киснем перевищення не було.

Зазначимо, що у “червоній” зоні карантину забороняється діяльність закладів громадського харчування, крім замовлень навинос і доставлення. Робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів, спортзалів, басейнів, закладів культури та інших теж буде тимчасово припинена. Учні навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл, перейдуть на дистанційну форму навчання. Проте продовжувати очну форму зможуть заклади, якщо 100% працівників мають “зелений” COVID-сертифікат.