Рівненська обласна рада ухвалила звернення до Верховної Ради, у якому висловила підтримку законопроєкту №6327, який передбачає штрафи за "пропаганду педофілії, гомосексуальності та трансгендерності".

Про це повідомляє “Громадське” з посиланням на засідання облради.

Як зазначає “Громадське”, під пропагандою гомосексуальності депутати розуміють публічне використання продукції, що містить ЛГБТ-символіку, промови, вигукування гасел, демонстрацію плакатів, публічний заклик чи реклама участі в стосунках сексуального характеру між людьми однієї статі тощо.

У законопроєкті також зазначили про “публічну демонстрацію стосунків сексуального характеру між людьми однієї статі або виготовлення, розповсюдження, демонстрацію фільмів, що містять кадри таких стосунків”.

За пропаганду педофілії, гомосексуальності або трансгендерності пропонують штрафували на 17 тисяч грн, за перше зафіксоване порушення, і на 51 тисячу грн, якщо його здійснено повторно.

Відповідно для юридичних осіб покарання вище: 51 тисяча грн та 85 тисяч грн. Для політичних посадовців України передбачається штраф у розмірі 85 тисяч гривень.

Експерт з адвокації Центру “Наш світ” Андрій Кравчук у коментарі для “Громадського” зазначив, що цей законопроєкт порушує Конституцію України та Європейську Конвенцію про права людини, суперечить рішенням Європейського суду з прав людини, офіційній політиці головних союзників України — ЄС, США, Канади тощо, чинним законам і офіційній політиці України.

За його словами, закон скопійований з російського закону “Про заборону пропаганди гомосексуальності” і розпалює ворожнечу проти ЛГБТ-громадян України. Він не має шансів на підтримку, оскільки ухвалення такого закону означає демонстративну конфронтацію з нашими основними союзниками”, — прокоментував Андрій Кравчук.

Також додав, що торік Верховна Рада не підтримувала аналогічні законопроєкти.