Заклад "Таверна Ель-Пасо" у Рівному випустив рекламний ролик, який спричинив бурхливу реакцію в соцмережах. Таверну звинуватили у сексизмі та об'єктивації жінок.

Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 28 серпня, заклад оприлюднив на своїй сторінці в соцмережах новий рекламний ролик за мотивами популярного порно-відео, який супроводжувався таким текстом:

“Ситуація вийшла з-під контролю, і ми перевершили самі себе, тому саме ти добереш ідеальний розмір та смак, який точно доведе тебе до гастрономічного оргазму”.

У відео фігурують п’ятеро темношкірих чоловіків та дівчина. Всі актори одягнені лише у футболки та спідню білизну.

На початку ролику акторка каже: “Я такого ще ніколи не робила, тому трохи хвилююся. Вас так багато, навіть не знаю, що обрати: з прошуто, ікрою, чи на чорному тісті. Хоча що тут думати, давайте всі одразу”.

Після цього до неї наближаються актори з відкритими коробками з піцою та стають довкола неї.

Стоячи на колінах, акторка куштує піцу з рук акторів.

“Чи може з чорним тістом?”, — звертається один з чоловіків.

“Ого, який великий”, — відповідає акторка.

За 9 годин відеоролик зібрав майже 35 тисяч переглядів (це у десять разів більше, ніж підписників на сторінці закладу) та 1,6 тисячі коментарів.

Серед коментаторів думки розділилися — одні вважають, що ролик яскравий і оригінальний, інші писали, що він жахливий, звинувачували авторів у об’єктивації жінок (поводженні з людиною виключно як з об’єктом статевого потягу), сексизмі та расизмі, надсилали скарги.

Реакція правозахисної спільноти

Інцидент не залишили без уваги українські правозахисники. Так Олександра Голуб, юристка, експертка з правового регулювання гендерних відносин та голова Громадської організації “Ліга захисту прав жінок “Гармонія рівних” порадила закладу видалити рекламу та повідомила, що буде подано скарги.

“Не ганьбіться, видаляйте і вибачайтеся перед своїми клієнтами. Гарантую, уже завтра Держпродспожив служба й Уповноважена з прав людини отримають скаргу на ваше творіння. І повірте, буде вам штраф. За що? Не тому що ваша реклама стрьомна, а тому що вона прямо порушує вимоги статі 8 Закону України “Про рекламу”. Зробили ви, а соромно нам”, — написала вона.

Згодом у самій організації повідомили, що вже готують скаргу, та додали, що ця реклама шокувала їх.