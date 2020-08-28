Про це повідомляють #Букви.
У п’ятницю, 28 серпня, заклад оприлюднив на своїй сторінці в соцмережах новий рекламний ролик за мотивами популярного порно-відео, який супроводжувався таким текстом:
“Ситуація вийшла з-під контролю, і ми перевершили самі себе, тому саме ти добереш ідеальний розмір та смак, який точно доведе тебе до гастрономічного оргазму”.
У відео фігурують п’ятеро темношкірих чоловіків та дівчина. Всі актори одягнені лише у футболки та спідню білизну.
На початку ролику акторка каже: “Я такого ще ніколи не робила, тому трохи хвилююся. Вас так багато, навіть не знаю, що обрати: з прошуто, ікрою, чи на чорному тісті. Хоча що тут думати, давайте всі одразу”.
Після цього до неї наближаються актори з відкритими коробками з піцою та стають довкола неї.
Стоячи на колінах, акторка куштує піцу з рук акторів.
“Чи може з чорним тістом?”, — звертається один з чоловіків.
“Ого, який великий”, — відповідає акторка.
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Навіть оргазми бувають ручної роботи 🔞 ⠀ Ситуація вийшла з-під контролю,і ми перевершили самі себе, тому саме ти підбереш ідеальний розмір, та смак який точно доведе тебе до гастрономічного оргазму 🍓 ⠀ А, Ви куштували одразу п’ять смаків? 💁♂️ ⁃ На чорному тісті з лососем 🐟 ⁃ Шрірача та папероні 🍖 ⁃ З ікрою та мідіями 💫 ⁃ З імбирем та теріякі 🐔 ⁃ З прошуто та базиліком 🌱 ❌ Також ми можемо приготувати для Вас страви із різних країн світу, які є у нашому меню ❌ ⠀ Замовлення столиків та доставка 🚚 0 (97) 730 61 24 📲 ⠀ @elpaso_rivne – Твої фантазії, наша піца 🔮🍕 P.S.Готові до хвилі хейту 🌊🌍@mulenko.aleksandr
За 9 годин відеоролик зібрав майже 35 тисяч переглядів (це у десять разів більше, ніж підписників на сторінці закладу) та 1,6 тисячі коментарів.
Серед коментаторів думки розділилися — одні вважають, що ролик яскравий і оригінальний, інші писали, що він жахливий, звинувачували авторів у об’єктивації жінок (поводженні з людиною виключно як з об’єктом статевого потягу), сексизмі та расизмі, надсилали скарги.
Реакція правозахисної спільноти
Інцидент не залишили без уваги українські правозахисники. Так Олександра Голуб, юристка, експертка з правового регулювання гендерних відносин та голова Громадської організації “Ліга захисту прав жінок “Гармонія рівних” порадила закладу видалити рекламу та повідомила, що буде подано скарги.
“Не ганьбіться, видаляйте і вибачайтеся перед своїми клієнтами. Гарантую, уже завтра Держпродспожив служба й Уповноважена з прав людини отримають скаргу на ваше творіння. І повірте, буде вам штраф. За що? Не тому що ваша реклама стрьомна, а тому що вона прямо порушує вимоги статі 8 Закону України “Про рекламу”. Зробили ви, а соромно нам”, — написала вона.
Згодом у самій організації повідомили, що вже готують скаргу, та додали, що ця реклама шокувала їх.
Організація “Індустріальний гендерний комітет з реклами” повідомила, що за 5 годин нею було отримано майже три десятки скарг на це відео.
За висновками комітету, реклама є дискримінаційною.
Зазначимо, до завдань комітету входить реагування на подібні інциденти, винесення експертної оцінки та звернення до рекламодавця або уповноважених органів для зняття реклами з показу в разі, якщо вона порушує законодавство.
- Раніше ректор Київського національного університету культури й мистецтв (КНУКіМ) Михайло Поплавський на одній з популярних соціальних платформ опублікував відео з молодими студентками. Колишня в. о. голови МОЗ України Уляна Супрун розкритикувала його за “хтивість і вихваляння грошима”.