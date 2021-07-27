Міністерство охорони здоров’я позбавило ліцензії стоматологиню з Рівного, яка обвинувачується у нанесенні побоїв та умисних легких тілесних ушкоджень малолітнім пацієнтам.

Про це повідомили у рівненській прокуратурі.

Під час досудового розслідування було здобуто інформацію, яка свідчить про порушення фізичною особою-підприємцем вимог законодавства України з питань ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

За ініціативою прокуратури Міністерством охорони здоров’я України було проведено позапланову перевірку додержання ліцензіатом ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, у тому числі дотримання стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів.

Зазначається, що виявлені порушення стоматологинею усунені не були, що стало підставою, за наслідками ініційованої прокурором повторної позапланової перевірки, видання Міністром охорони здоров’я наказу про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Наразі у Рівненському міському суді триває розгляд кримінального провадження.

Нагадаємо, 11 березня кримінальне провадження щодо рівненської стоматологині, яка застосовувала насильство до дітей, скерували до суду.

Із першою заявою, 9 лютого, про завдані тілесні ушкодження 5-річній доньці під час візиту до стоматолога в Рівному до поліції звернулася 36-річна жителька Костополя. У малолітньої виявили тілесні ушкодження у вигляді осаднення передньої поверхні шиї, крововиливи на передніх поверхнях лівого і правого плечей в середніх третинах, які відповідно до висновку експерта відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Крім того, впродовж подальших трьох днів до поліції надійшло ще три звернення від батьків щодо побоїв та тілесних ушкоджень, спричинених дитячою лікаркою під час лікування зубів, що мало місце кілька місяців тому за першим місцем роботи — приватною клінікою по вулиці Пушкіна.