Близько Землі пролетіла "Різдвяна комета" Леонарда. Мешканці планети зможуть побачити космічний об’єкт біля Сонця 3 січня, після чого ми більше не побачимо комету. Її вдалося сфотографувати американському фотографу Ендрю Маккарті. Він поділився світлиною в соціальних мережах.

Про це повідомляє американський фотограф Ендрю Маккарті на своїй сторінці в Instagram.

Вперше на початку 2021 року комету виявив астроном Грег Леонард, після чого об’єкт назвали на його честь назвали. Останні 35 000 років комета наближалася до Сонця.

#Букви вже розповідали, що 12 грудня комета Леонарда максимально наблизиться до Землі – на відстань 34 млн км. Ймовірно, щоб її побачити, варто скористатися біноклем, проте, можливо, люди зможуть її побачити й неозброєним оком.

Як зазначив Ендрю Маккарті, попри те, що він знаходився досить низько в південно-західному небі, фотограф зміг зробити близько 12 хвилин знімання великим планом, що дало гарний шанс, аби поглянути на структуру та колір навколо ядра.