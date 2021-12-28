Про це повідомляє американський фотограф Ендрю Маккарті на своїй сторінці в Instagram.
Вперше на початку 2021 року комету виявив астроном Грег Леонард, після чого об’єкт назвали на його честь назвали. Останні 35 000 років комета наближалася до Сонця.
#Букви вже розповідали, що 12 грудня комета Леонарда максимально наблизиться до Землі – на відстань 34 млн км. Ймовірно, щоб її побачити, варто скористатися біноклем, проте, можливо, люди зможуть її побачити й неозброєним оком.
Як зазначив Ендрю Маккарті, попри те, що він знаходився досить низько в південно-західному небі, фотограф зміг зробити близько 12 хвилин знімання великим планом, що дало гарний шанс, аби поглянути на структуру та колір навколо ядра.
Я не зміг побачити це неозброєним оком, але в бінокль я побачив досить чітко. Ви дійсно можете зняти комету лише за допомогою мобільного телефону, якщо знаєте, де шукати!”, – пише Маккарті.
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