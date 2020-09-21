Сьогодні, 21 вересня, православні та греко-католики святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Римо-Католицька та православні церкви світу, що дотримуються Григоріанського або Неоюліанського календаря, відзначали цей день 8 вересня.

Про це повідомляє релігійний портал RISU.

Різдво Богородиці у східній традиції належить до дванадесятих нерухомих свят.

Точно невідомо, коли його почали святкувати, але про цей празник згадують св. Іван Золотоуст, св. Прокл, св. Єпіфан, св. Августин, св. Роман Сладкопівець.

Палестинське передання свідчить, що св. Олена, мати імператора Костянтина, збудувала в Єрусалимі храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. У V ст. св. Прокл, патріарх Константинопольський (439-446) також згадує цей празник. На Заході перша згадка також датується V ст. У V cт. Анатолій, єпископ Константинопольський, створив на день Різдва Пресвятої Богородиці стихири, що співаються до сьогодні.

Варто зазначити, що Євангеліє не розповідає про народження Богородиці – нічого не сказано про її народження, молоді роки чи Успіння. В Євангеліє навіть немає імен її батьків. Усю цю інформацію черпають лише з традиції Церкви та апокрифів.

Головне джерело знань про Богородицю — це протоєвангеліє Якова. Ця книга стала підґрунтям для таких свят, як Зачаття св. Анни, Різдва Пресвятої Богородиці, Введення в храм та свята на честь Якима й Анни. Саме з цієї протоєвангелії довідуємося про народження Пречистої Діви Марії від бездітних Якима та Анни, які були нащадками родів Давида та Аарона.

Народження Марії стало знаком прощення первородного гріха і відкрило перед людиною двері до вічного життя.

Народні прикмети

У цей день працювати, прибирати, прати, шити – гріх;

не можна сваритися, лаятися і злитися;

зустріти свято краще біля води – прийти до найближчої водойми, аби вмитися. Наші предки вірили, що це дасть красу і здоров’я.

варто подавати нужденним, але від чистого серця.

В цей день можна одружуватися. А випадкове знайомство, що трапилося в цей день, – доленосне.

На Різдво Пресвятої Богородиці можна запрошувати додому друзів і рідню на святковий обід. У цей день посту немає, тобто, вірянам дозволяється вживати будь-яку їжу.

Обов’язковим вважалося запрошення молодих до батьків (тестя і тещі) разом зі свекром і свекрухою для встановлення та зміцнення добрих відносин.

В цей час також прибирали на зиму бджолині вулики, збирали цибулю, закінчувалося прибирання хліба.

Прикмети погоди

У цей день передбачали, якими будуть осінь та зима. Якщо весь день сонячно і ясно, то така погода збережеться до кінця жовтня;

Зранку туман – чекай частих осінніх дощів;

Дощитиме вдень – зливи йтимуть весь найближчий місяць;

Похмуро і мрячить – до холодної зими;

На траві роса – до заморозків;

Якщо птахи літають високо – зима прийде нескоро;

Сильний вітер – взимку буде мало снігу.

Зазвичай селяни 21 вересня дякували Матір Божій за врожайний рік і просили про допомогу в майбутньому. Бездітні сім’ї молилися їй, щоб у них з’явилася дитина.