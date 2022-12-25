Про це інформує Асоціація родин захисників “Азовсталі” у Telegram.
Ініціаторами акції стали родини полонених бійців полку “Азов”.
На площі родичі захисників “Азовсталі” встановили два столи, за яким відбувалося символічне дійство: за одним родини в теплому сімейному колі святкували Різдво, а за іншим – полонені захисники, знесилені та голодні, зустрічають свято у неволі за порожнім столом, без їжі чи теплого одягу. Ці два столи розділив колючий дріт, який символізував роз‘єднання рідних людей полоном.
«Різдво в полоні»: родини захисників «Азовсталі» організували у Києві акцію, щоб нагадати про захисників у неволі // 10 фото
Родичі військовополонених закликали міжнародну спільноту докласти максимальних зусиль, аби якнайскоріше повернути оборонців Маріуполя додому.
«Різдво в полоні»: родини захисників «Азовсталі» організували у Києві акцію, щоб нагадати про захисників у неволі // 10 фото
“Щодня кожен українець має згадувати про подвиг захисників “Азовсталі”, завдяки якому всі ми маємо змогу зустріти цьогорічне Різдво, в той час, як герої перебувають у заручниках ворога. Пам‘ятайте про захисників “Азовсталі”! Боріться за них так, як вони боролися за нас!”, – закликають в Асоціації родин захисників “Азовсталі”.
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