24 грудня, напередодні Різдва, родини полонених захисників "Азовсталі" організували на Софійській площі у Києві акцію-перформенс "Різдво в полоні" на підтримку військових, які протягом останніх семи місяців перебувають у російському полоні.

Про це інформує Асоціація родин захисників “Азовсталі” у Telegram.

Ініціаторами акції стали родини полонених бійців полку “Азов”.

На площі родичі захисників “Азовсталі” встановили два столи, за яким відбувалося символічне дійство: за одним родини в теплому сімейному колі святкували Різдво, а за іншим – полонені захисники, знесилені та голодні, зустрічають свято у неволі за порожнім столом, без їжі чи теплого одягу. Ці два столи розділив колючий дріт, який символізував роз‘єднання рідних людей полоном.





«Різдво в полоні»: родини захисників «Азовсталі» організували у Києві акцію, щоб нагадати про захисників у неволі // 10 фото

Родичі військовополонених закликали міжнародну спільноту докласти максимальних зусиль, аби якнайскоріше повернути оборонців Маріуполя додому.













«Різдво в полоні»: родини захисників «Азовсталі» організували у Києві акцію, щоб нагадати про захисників у неволі // 10 фото

“Щодня кожен українець має згадувати про подвиг захисників “Азовсталі”, завдяки якому всі ми маємо змогу зустріти цьогорічне Різдво, в той час, як герої перебувають у заручниках ворога. Пам‘ятайте про захисників “Азовсталі”! Боріться за них так, як вони боролися за нас!”, – закликають в Асоціації родин захисників “Азовсталі”.