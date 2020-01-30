Про це повідомила його дружина Юлія та адвокат Гримчака Дмитро Мельник.

Крім того, у коментарі кореспонденту #Букв адвокат Гримчака Тетяна Матяш пояснила, що підставами зміни запобіжного заходу було те, що майже не залишилося ризиків.

“Підставами зміни було те, що майже не залишилося ризиків. А ті, що залишилися, можна нівелювати за допомогою іншого запобіжного заходу“, – додала вона.

ОНОВЛЕНО о 15:55

У пресслужбі Вищого антикорупційного суду уточнили, що до Гримчака застосували запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Також підозрюваний зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет).

На нього покладені додаткові зобов’язання: цілодобово не залишати місце постійного проживання; прибувати до прокурора, детектива або суду за кожним їх викликом або вимогою; утримуватися із підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд із України.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що співробітники Генеральної прокуратури України прийшли до будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака з метою його затримання. Згодом у СБУ повідомили, що Юрій Гримчак і його помічник затримані у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря.

17 серпня Юрій Гримчак був поміщений до Чернігівського СІЗО, незважаючи на неточності в судовій ухвалі. Генеральна прокуратура (ГПУ) змінила підозру Юрію Гримчаку на зловживання впливом.