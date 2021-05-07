Про це повідомляють #Букви.
В п’ятницю, 7 травня на оновленому Співочому полі урочисто відкрили виставку тюльпанів. Через поточні погодні умови відкриття виставки переносили.
На території Печерського парку висаджено понад 700 тисяч квітів 30 різних сортів.
Крім тюльпанів, виставку прикрашають нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі.
Ці квіти тішать відвідувачів парку різномаїттям кольорів, форм та розмірів. Відвідати парк і насолодитися красою та ароматом запашних квітів можна щодня з 10 до 20 години. Точну адресу та вартість квитків можна знайти на сторінках Співочого поля.
- 20 квітня, у День пам’яті Героїв Небесної сотні, у Києві вшанували загиблих учасників Революції Гідності. запаливши світлову інсталяцію “Промені Гідності”.