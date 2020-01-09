Про це повідомляє прес-служба Офіса генпрокурора.

Відзначається, що новий відділ буде здійснювати нагляд за розслідування безповоротних втрат військовослужбовців в небойовій обстановці на території проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Крім того, Офіс генпрокурора ініціював створення при Національній поліції Донецької області окремого слідчого підрозділу для розслідування цих кримінальних справ.

Нагадаємо, в 2017 році головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів, що з 2014 року понад 10 тис. українських військовослужбовців загинули не від бойових дій.

У свою чергу, міністр оборони України Степан Полторак сказав, що основні причини небойових втрат – хвороби, порушення заходів безпеки та вживання алкоголю.

“Небойові втрати, на жаль, ще є. Вони були з першого дня агресії Російської Федерації, причини абсолютно різні. Це буває, коли люди вмирають від хвороб, буває від порушень заходів безпеки. На жаль, є випадки, коли особовий склад вживає спиртні напої”, – пояснив в 2017 році Полторак.