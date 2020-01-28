Про це повідомляє в Facebook “Адвокатська дорадча група” (об’єднання адвокатів Небесної сотні).

“Хороші новини з Офісу Генерального прокурора. Змінено групу прокурорів у справі про вбивства на вул. Інститутській 20.02.2014 року. Після задоволення відводу фейкових прокурорів 14.01.2020 Святошинським районним судом, генеральний прокурор 27 січня своєю постановою повернув “оригінальний” склад групи прокурорів – Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова і посилив групу”, – наголошується в повідомленні.

Як відомо, Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі в грудні 2019 року. Під керівництвом нової прокурорської групи колишні “беркутівці”, обвинувачені у справі про загибель активістів Майдану в 2014 році, – Олег Янішевський, Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко були звільнені і передані для обміну утримуваними особами між владою України і бойовиками “ДНР/ЛНР”.

14 січня Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення про відвід нової групи прокурорів у справі колишніх “беркутівців”.