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Рябошапка вимагав звільнити з-під варти терористів і обвинувачених у розстрілах

Керівництво Генеральної прокуратури України здійснювало тиск на прокурорів у резонансних провадженнях, вимагаючи звільнити обвинувачених із слідчих ізоляторів.

Субота, 28 грудня 2019, 15:13

Відповідний документ опублікувало видання “Тиждень”.

Зокрема, у документі зазначається про “домовленості між Україною та Росією” щодо запланованого обміну, який стосується підозрюваних і засуджених.

“З огляду на стислі строки запланованого одночасного звільнення осіб, необхідно розглянути питання щодо зміни запобіжних заходів стосовно підозрюваного, обвинувачуваного, засудженого, відносно яких вирок не набрав законної сили, на особисте зобов’язання”, – йдеться у документі.

Таке “доручення” в різних судах прокурори повинні були виконати до 23 грудня.

Джерело видання у ГПУ підтвердило цю інформацію. Співрозмовник зазначив, що свого часу групи прокурорів отримали такі листи за підписом генпрокурора Руслана Рябошапки.

“Такий документ від Руслана Рябошапки прокурори справді отримували. Якщо говорити конкретно – то в цьому документі прокурорам ставили вимогу змінити запобіжні заходи підозрюваним на особисте зобов’язання. Але потрібно було попередньо обговорити це питання з судами та учасниками процесу”, – пояснив він.

Фото: Тиждень

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Теги: бойовики, Рябошапка, ГПУ, теракт, Варта, РФ

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