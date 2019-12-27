Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, в п’ятницю, 27 грудня, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційних скарг в кримінальному провадженні щодо ексспівробітників підрозділу спецпризначення “Беркут”.

Під час судового засідання стало відомо, що Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка прийняв рішення про повну заміну групи прокурорів по одному з проваджень, які розглядаються.

“Прийшли інші прокурори та принесли постанову про те, що тепер повністю замінена група прокурорів у кримінальному провадженні, яке ми зараз розглядаємо. Але справа в тому, що це кримінальне провадження — результат об’єднання двох проваджень. Постанова, принесена прокурорами, стосується тільки одного з двох проваджень. Тепер прокурори, які до того брали участь, фактично втратили повноваження, якщо вірити цій постанові. А нові прокурори цих повноважень не отримали”, — пояснила адвокат потерпілих активістів Майдану Євгенія Закревська.

“Я вперше бачу таке в житті, що на засідання приходять прокурори, які жодного дня в цій справі не були, … Вони не обізнані в цій справі”, — додала вона.

У свою чергу група прокурорів, яка, згідно з постановою Рябошапки, втратила повноваження у одному з проваджень, знову попросила про перенесення засідання для отримання уточнень. У відповідь на це судді зазначили, що повноваження старої групи прокурорів в одному з проваджень залишаються, а тому розгляд справи може бути продовжено за участю двох груп прокурорів.

Адвокати сімей Небесної сотні заявили про відвід нової групи групи прокурорів.

“Я вважаю, що існують підстави, обставини, які викликають сумніви в неупередженості та процесуальній самостійності цих прокурорів. … У них одна мета — заміна запобіжного заходу обвинуваченим для того, щоб вони завтра могли бути обмінені. … Я впевнена, що на них чинився тиску і вони будуть транслювати волю держави в особі Адміністрації Президента без урахування ризиків”, — підкреслила адвокат Закревська.

Після обговорення судді вийшли до нарадчої кімнати.

Оновлення (18:40):

За підсумками наради колегія суддів прийняла рішення не задовольняти клопотання адвоката Закревської. Своє рішення судді обґрунтували тим, що для відводу “немає підстав”. Таким чином, розгляд апеляції буде продовжено за участі двох груп прокурорів.

До нової группи увійшли: Сергій Куций, Олександр Субботін, Шеваленко.