Про це він розповів сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Дякуючи Уряду, зарплати прокурорів суттєво підвищені, десь від 50 % до 70% , наразі постанова вже прийнята, вона оформлюється в секретаріаті Кабінету міністрів, думаю, невдовзі буде опублікована і невдовзі прокурори оновленої прокуратури отримуватимуть інші зарплати”, – сказав Рябошапка.

Водночас, він зазначив, що цей рівень “поки не може бути таким, як у спеціалізованих антикорупційних інституцій”.

“Але це достатньо серйозне підняття заробітних плат і достатньо серйозні гарантії. Принаймні, вони будуть не гіршими, ніж у інших органів досудового розслідування, це точно. Можливо, десь ми виходимо на рівень заробітних плат у НАБУ Крім того, буде зовсім інша система розподілу справ і система оцінки того, як прокурори виконують свої повноваження. За результатами того розподілу справ і справедливої оцінки відповідно будуть застосовуватись преміювання і так звані бонуси”, – пояснив Генпрокурор.

Він також додав, що у прокурорів будуть додаткові гарантії.

“І будуть інші додаткові гарантії, які пов’язані, в тому числі і з проходженням кар’єри, яка ґрунтується на результатах справедливої оцінки роботи”, – резюмував Рябошапка.