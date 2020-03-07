Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Коментуючи недавню відставку генерального прокурора України Руслана Рябошапки, Віктор Чумак зазначив, що вона пов’язана зі справою “одного великого банку”.

“Говорили про націоналізацію одного великого банку, так? А ви пам’ятаєте кому належить цей банк? А ви пам’ятаєте яка велика група депутатів у цієї людини, кому належав банк?”, — заявив Чумак.

Ведучий шоу Савік Шустер перебив Чумака, запитавши: “Називайте прізвища, або я це повинен робити?”.

Чумак відмовився називати прізвище, однак очевидно, що йдеться про “ПриватБанк” та його колишнього власника Ігоря Коломойського.

“Я не можу. Я за етичною поведінкою прокурора не можу називати прізвища. Ви ж все одно знаєте. Через етичну поведінку не можу. Тому що коли я говорю це, як посадова особа, то я дію неправильно з точки зору прокурорської етики. А ви знаєте чий це банк. І ось ситуація така, що 16 числа цього місяця у нас відбудеться знову таки судове засідання. Майже фінальне. І якщо воно там пройде всі, то повернути його власнику бувшому буде неможливо. Тому нас потрібно було викинути”, — резюмував Чумак.

<noscript><iframe title="“Нас викинули із прокуратури через справу ПриватБанку”, - Віктор Чумак" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/V5B2JSEgU78?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому вечірньому засіданні 5 березня проголосувала за висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці. Голова ГПУ пішов у відставку. Без голосів “Опозиційної платформи”, депутатських груп “За майбутнє” і “Довіра”, а також позафракційних депутатів голосування за відставку Рябошапки було б провалено.