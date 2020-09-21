Ряд районів Києва через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі і тління торфовищ оповив дим.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Києві.

“Станом на 08:00 21 вересня через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі у деяких районах міста спостерігається значне задимлення, через те, що пожежа частково перекинулася на торфовища”, – йдеться у повідомленні.

Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що робити у випадках задимленості. Зокрема, слід:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок.

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і вранці.

при відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати.

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря.

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендовано пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Фото: ДСНС

Фото: facebook.com/darnica.live1