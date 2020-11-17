Фракція "Слуги народу" у Верховній Раді поповнилася новим народним депутатом: присягу сьогодні приніс Анатолій Гунько, обраний на довиборах до ВР у 208 окрузі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як поінформували в пресслужбі Центральної виборчої комісії, сьогодні ЦВК зареєструвала Гунька народним депутатом.

Варто відзначити, що в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області з Гуньком за місце в Парламенті змагався лідер Радикальної партії Олег Ляшко. У підсумку за Гунька, який балотувався від “Слуги народу”, проголосували 34,1% виборців, а за Ляшка – 31,78%.

На сайті ЦВК зазначено, що Гунько проживає в місті Бровари Київської області, є директором ТОВ “Гільдія права”.

Сьогодні в залі засідань ВР він приніс присягу нардепа. Відразу після цього надійшла заява про входження його до складу фракції “Слуги народу”.

Довибори до Парламенту у 208-му окрузі проводилися у зв’язку з загибеллю народного депутата від цього округу Валерія Давиденка, який у травні був виявлений застреленим у своєму київському офісі.

Також сьогодні Рада позбавила депутатського мандата нардепа від “Слуги народу” Зіновія Андрійовича у зв’язку з його обранням на посаду мера міста Надвірна Івано-Франківської області. Таке рішення підтримали 306 депутатів.

Андрійович балотувався в мери на місцевих виборах від партії “Слуга народу” і отримав 62,24% голосів виборців. Після цього він написав заяву про складення депутатських повноважень.