Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Завтра у Закарпатській області очікується значний сніг, а в Карпатах пориви вітру до 20 метрів на секунду та хуртовини.
Через негоду синоптики оголосили перший рівень небезпечності.
“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць”, – зазначили в ДСНС.
За прогнозами Укргідрометцентру, 20 січня, у зв”язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
- Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +12,5 °С, що вище за кліматичну норму на 4,4 °С.
- Цього року вересень у Києві повторив температурний рекорд, який був зафіксований більш ніж 100 років тому.