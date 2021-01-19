Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Завтра у Закарпатській області очікується значний сніг, а в Карпатах пориви вітру до 20 метрів на секунду та хуртовини.

Через негоду синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць”, – зазначили в ДСНС.

За прогнозами Укргідрометцентру,  20 січня, у зв”язку зі  снігопадами та хуртовинами  на високогір’ї    Закарпатської   області  очікується  значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

  • Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +12,5 °С, що вище за кліматичну норму на 4,4 °С.
  • Цього року вересень у Києві повторив температурний рекорд, який був зафіксований більш ніж 100 років тому.