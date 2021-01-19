У середу, 20 січня, на заході України очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний вітер та хуртовини.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Завтра у Закарпатській області очікується значний сніг, а в Карпатах пориви вітру до 20 метрів на секунду та хуртовини.

Через негоду синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць”, – зазначили в ДСНС.

За прогнозами Укргідрометцентру, 20 січня, у зв”язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).